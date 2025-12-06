Actualidad

Partido de la U negó aval a Julián López tras disputa con Dilian Francisca Toro

El actual presidente de la Cámara, Julián López, aseguró que ahora buscará competir por la Gobernación del Valle.

Julián López y Partido de La U. Fotos: (Colprensa-Cámara) / X @partidodelaucol

Finalmente, el Partido de la U no entregará aval al presidente de la Cámara, Julián López, para las elecciones legislativas del 2026. Esto, para que aspire a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

La decisión se da luego de una pelea de hace meses entre López y la jefe natural del Partido de la U, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

De hecho, López ya había sido sancionado por el Partido de la U, que le quitó voz y voto, luego de que él intentara promover una facción interna, denominada La Nueva U, y creada precisamente en oposición a Toro.

Ahora, López señaló directamente a la gobernadora de quitarle el aval. “Violando la ley, La U me negó el aval para regresar al Congreso. Esta es una represalia ejecutada por Dilian Francisca Toro, cobrando mi respaldo a Gustavo Petro, y mi defensa de los vallecaucanos frente a su mal gobierno de 10 años”.

Aseguró que “nunca antes en la historia de Colombia se le habían negado sus derechos políticos a un congresista y presidente de la Cámara. Así marca historia el Partido de la U, de la peor manera”.

Tras la decisión que toma La U, López ya anunció que su futuro político estaría en las elecciones territoriales del 2027. “Hoy, Dilian nos cierra las puertas del Congreso. Pero los vallecaucanos nos abrirán el camino hacia la Gobernación del Valle”.

Documento de la Registraduría.

