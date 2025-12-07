Ucrania informó del impacto de un misil ruso en la presa del embalse de Pecheneg
La carretera que transcurre por encima de la presa es una vía de abastecimiento crucial para la defensa de Vovchansk, ciudad que Rusia asedia desde hace un año y medio.
Las autoridades ucranianas anunciaron este domingo que un misil ruso ha impactado en la presa del embalse de Pecheneg, en la región nororiental de Járkov, lo que ha provocado a la suspensión del tráfico rodado por encima de la infraestructura.
“Por suerte no hubo víctimas, aunque el tráfico sobre la presa era muy denso (en ese momento). Los expertos están estudiando las dimensiones del daño”, detalló el alcalde del municipio aledaño, Oleksandr Gusarov, a la cadena pública Suspilne.
- Lea también: Rusia atacó territorio ucraniano con 137 drones
Incluso si la estratégica presa ha quedado destruida, esto no tendrá un impacto sustancial para el frente, aseguró el 16.º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado, en el que destacaron que la infraestructura es blanco desde hace tiempo de ataques rusos sistemáticos con bombas, drones y misiles.
“La parte ucraniana es consciente desde hace tiempo de los potenciales riesgos y está preparada para que la presa sufra daños críticos. Se prepararon con antelación planes de respuesta adecuados”, afirmó en un comunicado.
Se han desarrollado rutas de tráfico alternativas y las unidades que dependen de esta ruta de suministro han acumulado reservas de material para no verse impactadas por una posible destrucción del dique.
- Le puede interesar: Macron: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”
La carretera que transcurre por encima de la presa es una vía de abastecimiento crucial para la defensa de Vovchansk, ciudad que Rusia asedia desde hace un año y medio y cuya captura anunció pasado 1 de diciembre, aunque Kiev todavía no la ha dado oficialmente por perdida.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles