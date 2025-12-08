Sergio Fajardo descartó participar en consultas de marzo e irá directamente a primera vuelta

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas interpartidistas de marzo de 2026. Así lo señaló en un comunicado en el que aseguró que su intención es ir directamente a la primera vuelta.

Según dijo, las consultas no contribuyen a la construcción de un proyecto de centro: “Las consultas no son el camino: terminan beneficiando a los extremos, dividen al país entre unos y otros y el centro queda estrangulado”, dijo.

Y aseguró que lo que se necesita es “una política pragmática, que mira hacia adelante, resuelve problemas acumulados y tiene la capacidad de unirnos”.

Insistió en que el camino es el centro político: “El centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”. Dijo también que espera que en segunda vuelta se reagrupen las fuerzas a favor de quien pueda derrotar a Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

“El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, dijo.

Escuche W Radio en vivo: