Lanzan plataforma para que ciudadanos hagan seguimiento a inversiones públicas en Bogotá
Ahora los ciudadanos pueden vigilar cómo se invierte cada recurso que sale de sus impuestos.
La Alcaldía lanzó el Mapa Inversiones Bogotá, una herramienta que permitirá a los ciudadanos rastrear cómo se invierte cada recurso de sus impuestos.
A través de la plataforma los datos quedarán a disposición de los ciudadanos para que hagan monitoreo y seguimiento al presupuesto anual de la ciudad, los más de 1.100 proyectos, más de 70.000 contratos vigentes y los $38.8 billones de presupuesto.
A través de Mapa Inversiones Bogotá, los ciudadanos podrán convertirse en veedores digitales de la inversión pública, al filtrar información por las 20 localidades y consultar proyectos según su estado y origen.
Para hacer uso de la herramienta, la ciudadanía puede ingresar a través de sus dispositivos móviles o computadores a: gobiernoabiertobogota.gov.co/mapa-inversiones
Allí, podrá consultar los proyectos activos en educación, salud, movilidad, seguridad, ambiente y más sectores vitales para la ciudad.
