María Corina Machado “está intentando llegar a Oslo” para recibir Nobel, afirmó su hermana

La opositora venezolana María Corina Machado “está intentando llegar a Oslo” para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según la hermana, que ya está en la capital noruega, el deseo de Machado es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

María Corina Machado tenía previsto dar una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, pero su comparecencia ha sido aplazada.

Así lo informó esa institución, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta le momento su paradero es desconocido.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio”, agregó su hermana.

Sobre una posible operación internacional para que Machado pueda salir de Venezuela, su hermana señaló: “Nosotros no tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.

