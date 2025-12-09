Trump amenazó a México con nuevos aranceles en disputa por el agua

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el lunes con imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos si México no suministra más agua a Estados Unidos en virtud de un acuerdo bilateral de distribución.

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944 según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3.150 kilómetros.

“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, al llamar al vecino país a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos.

“Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores”, añadió el presidente.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado (oeste) a México.

A su vez México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo (este), llamado Río Grande del lado estadounidense.

Pero México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, según Washington.

“Esta violación perjudica gravemente nuestras hermosas cosechas y ganado de Texas”, escribió el lunes el mandatario republicano.

Es una situación “muy injusta para nuestros agricultores estadounidenses que tiene gran necesidad de esta agua”, añadió.

Horas antes, Trump reveló un plan de ayudas por 12.000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses que sufren las consecuencias de los aranceles que impuso a sus socios comerciales.

Esta nueva amenaza a México ocurre después de varios diálogos en las últimas semanas entre Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, la mandataria ha tenido éxito en que Trump acepte no imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, un 80% de las cuales tienen como destino a Estados Unidos.

A cambio, el gobierno mexicano desplegó a militares en la frontera compartida y multiplicó los arrestos para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

