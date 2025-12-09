Zelenski espera enviar este miércoles a EE.UU. una propuesta enmendada para terminar con la guerra
“Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana”, dijo Zelenski
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que espera enviar el miércoles 10 de diciembre, a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, tras una serie de encuentros con sus aliados europeos.
“Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana”, respondió Zelenski el martes a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a Estados Unidos.
