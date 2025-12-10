Cardenal venezolano denuncia amenazas de arresto cuando intentaba viajar desde Caracas

El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles que fue amenazado con ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, desde donde intentó viajar a Colombia con destino final a España, después de tratar de tomar una foto a un documento en el que se señalaba un supuesto “incumplimiento de normas para viajar”.

En su cuenta de X, Porras relató que se disponía a viajar a España para cumplir con “compromisos eclesiales” este fin de semana, cuando, al intentar pasar por el control migratorio, un oficial le indicó que “tenía que consultar” si el pasaporte estaba “al día”.

Después, prosiguió, se le indicó que “el pasaporte presentaba problemas” y desde el aeropuerto “no podían hacer nada”, así que se le dio la instrucción de volver a Caracas y acudir a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

El cardenal afirmó que pidió la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, pero añadió que no le devolvieron el documento. En su lugar, según dijo, un militar lo siguió, incluso hasta para ir al baño.

“Le pedí me devolviera mi pasaporte para ir a reclamar mi maleta. ¡¡¡Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar!!!”, reclamó Porras.

Posteriormente, contó, le “hicieron firmar” unos papeles en los que debía aceptar que no podía viajar “por incumplimiento de las normas”.

“Quise hacer una foto de dicho papel, pero no me lo permitieron y no de muy buenas maneras. Si yo insistía en la foto, me amenazaron de quedar detenido”, señaló.

Además, dijo que insistió en pedir el pasaporte, pero no le dieron respuesta sobre su paradero.

“Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió no pierda su tiempo aquí en Maiquetía (...). Subí con la misma persona que me había llevado al aeropuerto y ya estoy en casa”, explicó.

El jerarca católico admitió que esta medida “duele” y “atenta contra los derechos” de los ciudadanos en un día que, apuntó, “coincidencialmente” se celebra el Día de los Derechos Humanos.

“Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, concluyó el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas.

El pasado octubre, Porras denunció que las autoridades del país le impidieron viajar hasta Isnotú (estado Trujillo, oeste), donde tenía previsto asistir a una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, quien es oriundo de esa localidad.

Porras, cardenal desde el año 2016, ha sido crítico del poder desde el púlpito y blanco de duros cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro.

