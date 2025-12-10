Fiscalía evalúa solicitar una nueva orden de captura contra alias ‘Calarcá’

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que ante la gravedad de los hallazgos en medio de la investigación por la presunta filtración de las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército, se estudia solicitar una orden de captura.

Lea más: Habla el general Juan Miguel Huertas, señalado por vínculos con alias ‘Calarcá’

La jefe del ente acusador también reveló que se abrió una sexta línea de investigación, que se enfocará en los casos de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en los que al parecer estaría involucrado el jefe del frente 36 de las disidencias.

Esto dijo la fiscal Luz Adriana Camargo

