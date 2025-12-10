Sergio Fajardo no descartó encuesta para escoger candidato mayoritario para 2026

El precandidato presidencial Sergio Fajardo presentó este miércoles 10 de diciembre su propuesta anticorrupción para 2026.

Aseguró que su primera decisión como presidente sería expedir un decreto contra la corrupción que incluya varias medidas, y además anunció que radicará tres proyectos claves ante el Congreso: uno para regular el cabildeo o lobby, otro para proteger a los denunciantes de corrupción y finalmente para eliminar los beneficios para corruptos.

Le puede interesar: Sergio Fajardo descartó participar en consultas de marzo e irá directamente a primera vuelta

Ahora, Fajardo fue consultado por su decisión de no participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Y aseguró que, a su parecer, existen otras alternativas para generar mayor consenso, como podría ser una encuesta.

“Hay alternativas para trabajar de manera conjunta. El reto es ganar en la segunda vuelta y yo soy la persona que le va a ganar a Iván Cepeda”, dijo.

Agregó que él no va a construir solamente desde el centro: “Vamos a construir una nueva mayoría que recoge personas de izquierda, de derecha, centro, que saben el valor de los acuerdos en nuestro país para poder avanzar en contraposición con los extremos que nos dividen en dos bandos”.

Sobre el tema de una posible encuesta señaló que “se pueden hacer encuestas calificadas de diferente naturaleza, donde pueden participar las personas que tengan intención de unirse y se pueden identificar programas comunes”.

Escuche W Radio en vivo: