Angie Rodríguez denunció falta de transparencia en gestión de Carlos Carrillo en Fondo de Adaptación

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente de Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó fuertes denuncias contra la gestión del exgerente Carlos Carrillo, al asegurar que varios proyectos estructurados y contratados durante su administración registran 0% de ejecución y presentan riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas.

“Aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos”, dijo, al iniciar su intervención, en la que enumeró cuatro proyectos que no avanzaron pese a haber sido contratados.

La ‘Ruta del Arroz’

Según Rodríguez, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carrillo y no ejecutó un solo peso. Añadió la directora, que allí hay riesgo de corrupción financiera, desplome total en la ejecución, incumplimiento contractual y sospechas de falta de transparencia.

La investigación hidroeléctrica para el río Cauca

También fue contratado bajo su administración y presenta igualmente 0% de ejecución presupuestaria. No produjo insumos relevantes para avanzar en el diseño de una solución y, aun así, tuvo una inversión cuantiosa mediante contratación directa, a pesar de que la Oficina de Control Interno había emitido alertas que —según afirmó— fueron omitidas.

Entre ellas: contratación directa con un solo oferente, ausencia del concepto requerido de “vinciencias” para este tipo de procesos y falta de documentación sobre el propósito del proyecto.

Senderos para la Paz

También fue estructurado y contratado en la gerencia de Carrillo y registra 0% de ejecución. La directora explicó que la Oficina de Control Interno dejó advertencias sobre la ausencia de estudios del sector y del mercado que justificaran los valores del contrato, así como la falta de documentos que garantizaran la vigilancia y el seguimiento de los recursos.

La aplicación La Mojana

Cuya primera fase fue estructurada en la administración anterior y cuya segunda fase fue contratada cuando Carrillo estaba al frente de la entidad.

Este proyecto también presenta 0% de ejecución presupuestaria. Señaló que se priorizó el desarrollo de una plataforma tecnológica en vez de soluciones estructurales para la población de esa zona.

La directora recordó que los jefes de Control Interno, nombrados por el Presidente de la República, son los encargados de emitir alertas sobre riesgos administrativos y contractuales. “En su momento se hicieron las alertas, pero pues éstas fueron omitidas”.