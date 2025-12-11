Boyacá tiene 54 candidatos para la Cámara de Representantes

Cinco de los seis actuales Representantes a la Cámara por Boyacá buscarán mantener su curul en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Tunja

El pasado 8 de diciembre la Registraduría Nacional del Estado Civil cerró el proceso de inscripción para los candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En Boyacá se inscribieron 54 candidatos para la Cámara en un total de 9 listas.

Luego de surtir las inscripciones de los aspirantes a las corporaciones con los partidos y movimientos políticos, la Registraduría Nacional comenzó el proceso de modificación de listas, el cual se adelantará hasta el próximo 15 de diciembre.

“En el caso de Boyacá hay que mencionar que se presentaron 9 planchas y en ese sentido se puede establecer que hay 54 candidatos inscritos a ocupar las 6 curules que para la Cámara tiene el departamento. De acuerdo con el calendario electoral estamos en este momento frente al proceso de modificación de listas que va hasta el próximo 15 de diciembre”, indicó Zamir Silva Zabala, delegado de la Registraduría Nacional en Boyacá.

Tras el cierre en el proceso de modificaciones, se dará a conocer el listado definitivo de los candidatos que buscarán quedarse con las curules en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026.

“El 17 de diciembre del año en curso es específicamente la fecha en el cual se producirá la publicación por los canales oficiales de las listas a la Cámara de Representantes y Senado de la República en todo el país, cuya elección se cumplirá el próximo 8 de marzo del año 2026”, agregó Silva Zabala.

Estos son los candidatos a la Cámara de Representantes por Boyacá

Partido Conservador: Ingrid Sogamoso, actual representante liderará la lista de su partido, seguida por el exalcalde de Duitama, David Ortega, la exalcaldesa de Tibasosa, Gloria Palacios, el exalcalde de Tuta, Wilder Iván Suesca Ochoa, el exdiputado del Occidente de Boyacá, Darío Mahecha y Jhon Alberto Moreno Galindo, de la Misión Carismática.

Partido Liberal: Esta lista la encabezará el exalcalde del municipio de Cómbita, Leonardo Ávila, se esperaba que la primera casilla fuera para el actual representante Héctor David Chaparro Chaparro. A ellos los acompañarán el joven líder Nicolás Urbano, la excandidata a la Asamblea, Daniela Chaparro, la médica y exalcaldesa de Jenesano, Jacqueline Caro y el exalcalde de Chiscas, Camilo Andrés Caicedo.

Pacto Histórico: La colectividad confirmó que tendrá una lista cerrada y paritaria. Se destaca en este partido el actual representante tunjano Pedro José Suárez Vacca y el exalcalde de Duitama José Luis Bohórquez López, a quien el Consejo de Estado le anuló a comienzo de año su elección por doble militancia en la modalidad de apoyo. También estarán Nini Johana Ávila, Astrid Castellanos, René Jiménez y Esperanza Suárez.

Centro Democrático: Eduard Alexis Triana Rincón, actual representante a la Cámara por Boyacá y miembro de la Comisión Sexta hace parte de los aspirantes de este partido. Se destaca la presencia del exdiputado de Boyacá y exalcalde de Puerto Boyacá, Jicly Edgardo Mutis Isaza, quien está en el ojo del huracán por unas obras muy costosas que comenzaron en su administración pero que se han convertido en elefantes blancos. La lista la complementa la exconcejal de Cuítiva, Delcy del Carmen Urbano, el ingeniero químico Jonatan David Holguín Cruz, Fredy Garzón y Kenda Lucía Caldera.

Alianza Verde: La lista de este partido la encabezará el actual representante y expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca Torres, pero se destaca la presencia del exgobernador del departamento Ramiro Barragán Adame, el exalcalde de Paipa Yamit Noé Hurtado, la animalista Vivian Nieto Flórez, la líder juvenil, Adelina Numpaque Sarmiento y el coronel retirado de la Policía Nacional y exsecuestrado por las Farc, William Donato Gómez. El actual representante Wilmer Castellanos aspirará a la Gobernación de Boyacá.

Coalición Partido de la U – Mira: En la lista de esta coalición se destaca el regreso del arquitecto Humphrey Roa Sarmiento, quien fue Representante a la Cámara en los periodos 2010–2014 y 2014–2018 por el Partido Conservador. También conforman la lista el exdiputado Jairo Enrique Castiblanco Parra, Miguel Ángel Vivas Flórez, Liby Puerto Granados, Nancy Janeth Zapata Pachón y Yury Neill Díaz Aranguren.

Coalición Cambio Radical-Nuevo Liberalismo: Esta colectividad presentó una lista con voto preferente integrada por seis aspirantes, en la que se destaca el exconcejal de Tunja y exsecretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda. Los otros cinco candidatos son: Nadia Carreño, Fabián Camilo Rojas, Josué Camacho, Laura Monroy y Giovanny Montenegro.

Partido Dignidad y Compromiso: Para esta colectividad, que tendrá voto preferente, se inscribieron seis aspirantes quienes se han destacado por su labor social en diferentes renglones del departamento. Se destaca Javier Araque Elaica (102), administrador de empresas, docente universitario y dirigente gremial. También estarán Graciela Ramírez Monroy, Olga Niño Rojas, Layoneth Grandas Villamil, José de los Ángeles Fernández Palacios y Edgar Fernando Farfán Corzo.

Estos son los boyacenses que aspirarán al Senado

Pacto Histórico: Hacen parte los sogamoseños Walter Rodríguez (influencer) y Aída Avella.

Centro Democrático: Figura la exalcaldesa del municipio de Socha, Zandra Bernal, mientras que el actual senador Ciro Alejandro Ramírez Pinzón no participará en esta ocasión, se dice que podría ser candidato a la Gobernación de Boyacá.

Partido Conservador: Miguel Ángel Barreto y la paipana, Soledad Tamayo.

Movimiento Salvación: Está el sogamoseño exviceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos.

Partido Liberal: César Augusto López quien fue concejal de Tunja y diputado a la Asamblea de Boyacá.

Fuerza Ciudadana: Nelson Alarcón de Güicán y quien se desempeñó como presidente de Fecode

Alianza Verde en coalición con el Partido En Marcha: John Amaya Rodríguez, hermano del actual Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.