Corte Suprema deja en firme condena contra exgobernador Luis Monsalvo Gnecco por desfalcos en el PAE

La Corte Suprema de Justicia determinó, de forma definitiva, que el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, es culpable por el escándalo de sobrecostos y apropiación indebida de dineros del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en ese departamento.

En ese sentido, la Sala Penal determinó dejar en firme la condena del exmandatario de la casa Gnecco a 21 años de cárcel, pena que le había sido impuesta por la Sala de Primera Instancia.

Los magistrados determinaron que el exgobernador, más allá de toda duda razonable, suscribió irregularmente el convenio del PAE con el Consorcio Alimentación Escolar en 2015 por un valor de 17.000 millones de pesos.

Para la Corte, con total dolo, Monsalvo Gnecco se abstrajo de su función de vigilar y controlar que el convenio fuera desarrollado a cabalidad, aunque quiso argumentar que confió en la buena fe de sus subalternos.

Cabe recordar que en dicho contrato se presentaron sobrecostos, entre otras irregularidades que significaron beneficios indebidos para el contratista.

“Para la Sala es claro que no sólo conocía los elementos integrantes del tipo objetivo del delito, sino que voluntariamente decidió llevarlos a cabo”, señaló en su momento la Sala de Primera Instancia.

El exgobernador Monsalvo Gnecco fue enviado a prisión por la Sala de Primera Instancia, en su momento, para que purgue la pena de más de 20 años de cárcel por el escándalo.

