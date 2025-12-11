Paz Total: ya hay resolución de diálogos exploratorios del Gobierno con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’

La Presidencia de la República publicó recientemente la resolución que establece de manera oficial los acercamientos de carácter exploratorio de paz con las bandas criminales de Barranquilla ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, responsables de cientos de asesinatos en el área metropolitana de Barranquilla y el Atlántico.

Las organizaciones lideradas por Jorge Eliecer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, acordaron desde hace un mes una tregua hasta el 20 de enero de 2026, sin cometer ningún tipo de delito. Las autoridades departamentales han documentado en los últimos 30 días una reducción de actividades ilícitas, como el homicidio y la extorsión.

Los documentos a los que accedió La W señalan que, quienes tienen la vocería por parte del Gobierno, son el director de la DNI, Jorge Lemus, y el funcionario de la entidad, Ricardo Rey, al igual que con Felipe Marín Silva, de ‘La Inmaculada’, otro espacio exploratorio que definió el Gobierno a través de una resolución del 6 de diciembre.

El anuncio se da también en medio de la incertidumbre que rodea el proyecto de Paz Total, que le daría piso jurídico a todos los procesos que adelanta el Ejecutivo para un posible sometimiento a la justicia de los actores armados.

Algunos de los procesos en curso son con las bandas criminales de Medellín, Barranquilla y Chocó, así como con grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, a excepción de los hombres bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.