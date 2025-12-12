Comisión del Gobierno departamental quedó en medio de un hostigamiento armado en el Cauca

Los hechos se registraron en el municipio de Corinto. Crédito: Alcaldía de Corinto.

Una comisión del gobierno departamental caucano, encabezada por la secretaria de gobierno Maribel Perafán, vivió momentos de tensión al quedar en medio de un hostigamiento armado contra la Fuerza Pública en el norte de la región caucana.

Los hechos se registraron en el casco urbano del municipio de Corinto cuando la funcionaria cumplía con su agenda institucional en la entrega de ayudas humanitarias a las víctimas de atentados terrorista y se registró el ataque contra los uniformados de Policía que se encontraban a pocos metros del lugar.

El suceso quedó grabado en vídeo donde se aprecia el momento en el Perafán dirigía un mensaje de reconciliación a la comunidad, y se escuchan los disparos de un grupo ilegal, cuando inició el ataque.

“Afortunadamente logramos salir sin ninguna novedad.Me solidarizo con Corinto, no es fácil vivir esos momentos que generan temor y zozobra en la comunidad, por eso como gobierno departamental seguiremos al lado de nuestra gente”, dijo la funcionaria.

El hostigamiento se prolongó por casi una hora, situación por la cual la jornada fue cancelada y la delegación evacuada bajo protección militar.

La situación obedecería, de acuerdo con la secretaria a una agresión directa contra la institucionalidad. “No vamos a dejar que este tipo de violencia, que no es una violencia contra el servidor público, sino contra la institucionalidad no sea el común denominador en el Cauca”, resaltó.

Maribel Perafán atribuyó el aumento de este tipo de suceso a retaliaciones por recientes operaciones militares y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para garantizar seguridad en la región.