Doble secuestro en la región del Catatumbo: entre las víctimas está un líder comunitario

Catatumbo

La Asociación Campesina del Catatumbo está denunciando un doble secuestro en zona rural de Tibú. Las víctimas son Wilder Antonio Franco Alvernia, afiliado a ASCAMCAT, y un familiar de su esposa, identificado como Fabián Carrascal.

“Tenemos conocimiento que Wilder Franco hacia se desplazaba desde la ciudad de Cúcuta hacia su finca, que queda en la vereda Palmeras Mirador, en el municipio de Tibú y en el corregimiento de Campo Dos fue abordado por miembros, presuntamente del ELN, que lo apartaron de su familia, de su esquema de protección y se lo llevaron con ellos”, explicó Holmer Pérez, representante legal de esta asociación.

“El llamado que estamos haciendo es que se le respete la vida y lo retornen a la libertad. Que lo devuelvan con su familia”, agregó.

Así mismo enfatizó que Fabián Carrascal, el otro hombre secuestrado, “es sobrino de la esposa de Wilder. Wilder es una persona muy reconocida en el Catatumbo, que ha hecho liderazco con ASCAMCAT, que desarrolla trabajo de campo y se ha dedicado a su familia y la finca”.

De momento las autoridades se encuentran adelantando las verificaciones, de acuerdo con los testimonios que han entregado los testigos de este hecho.