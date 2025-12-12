Petro cuestionó viaje de mandatarios regionales; advirtió por injerencia electoral de EEUU en Colombia

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de mandatarios regionales colombianos en Estados Unidos y la relacionó con una supuesta intención del Gobierno estadounidense de influir en las elecciones en Colombia.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que la presencia de dirigentes regionales en territorio estadounidense “tiene que ver con la decisión del Gobierno de los EE.UU. de entrar en las elecciones de Colombia”, afirmación que calificó como “mal”.

Además, el presidente Petro agregó: “Ya sabemos el mecanismo en dólares” y sostuvo que es responsabilidad del presidente de Colombia garantizar que los comicios se realicen de manera libre. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a “mantener el espíritu libre y gritar Colombia libre”.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio como respuesta a un mensaje publicado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó que se encuentra en Washington cumpliendo una agenda de trabajo por invitación del Gobierno de Estados Unidos, con reuniones con autoridades estadounidenses y participaciones como conferencista en la Escuela Interamericana de Defensa y el Atlantic Council.

Rendón aseguró que su visita busca llevar “un mensaje de optimismo y de firmeza en defensa de la democracia y la libertad”, y señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los encuentros que sostenga durante su estadía en ese país.

