Sofía Gómez sobre su inmersión a 110 metros bajo el océano: “Allá abajo me volví una gota de agua”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Allá abajo me volví una gota de agua”: Sofía Gómez sobre su inmersión a 110 metros bajo el océano

Sofía Gómez, apneista colombiana, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su reciente inmersión de 110 metros de profundidad y reflexionar sobre la mentalidad necesaria para descender a las profundidades del océano con una sola respiración.​

Gómez resaltó que su marca fue de 110 metros, lograda en un tiempo de 3 minutos y 12 segundos. Describió la experiencia en las profundidades no como un momento de angustia, sino de plenitud: “Me había vuelto una gotica de agua, parte del entorno”, afirmó, explicando que en el fondo del mar reina un silencio absoluto, ocasionalmente interrumpido por el canto de las ballenas.​

La deportista desmitificó el concepto de “sacrificio” en el deporte de alto rendimiento, pues aseguró que perderse fiestas o llevar una adolescencia atípica no fue un sufrimiento, sino una decisión consciente para alcanzar sus metas.

Sin embargo, reconoció que el camino no ha sido fácil, señalando que la falta de apoyo financiero y patrocinadores es el reto más difícil para los deportes en Latinoamérica: “Yo trabajo para poder ir a las competencias”.​

Gómez también se sinceró sobre sus miedos, confesando que durante mucho tiempo su mayor temor fue el fracaso y no cumplir con las expectativas.

Hoy la apneista asegura que entrena para ella misma y que, si los récords llegan, son bienvenidos, pero no son su única motivación.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Allá abajo me volví una gota de agua”: Sofía Gómez sobre su inmersión a 110 metros bajo el océano 15:26 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: