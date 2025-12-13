Logo de la SIC e imágenes de referencia de dinero y leche. Fotos: X @sicsuper / Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Falso positivo de SIC a empresas”: Felipe Robledo por sanción a compañías de leche por lactosuero

Pablo Felipe Robledo, abogado, exsuperintendente de Industria y Comercio y apoderado de Lactalis Parmalat, una de las compañías productoras de leche que fueron sancionadas por la SIC por contener lactosuero en sus productos.

“Nosotros desde el inicio hemos catalogado la sanción inicial de febrero, que ahora se ratifica, como un falso positivo de la SIC a estas empresas. Cuando usted revisa el expediente no encuentra prueba que indique presencia de lactosueros”, afirmó.

Explicó que las investigaciones en las que se basó la SIC para imponer las multas era porque en los productos había presencia de la encima AMP, lo que significa presencia de lactosuero. Sin embargo, aclaró que científicamente la leche produce naturalmente esa encima.

¿Por qué venden la leche más barata?

Expresó que la SIC parte de la base de “una cosa absurda”, pues presume que el que vende algo más barato en el mercado, comparado con otro, es porque está haciendo algo que viola la ley.

“El precio de la leche, la compra al productor es regulado, nadie puede comprar por debajo de ese precio. Por lo tanto, todos los precios de estas empresas están por encima del precio de compra”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: