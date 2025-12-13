Hay cambio de comandantes en el batallón de la Brigada 13 del Ejército

Este sábado, 13 de diciembre, en el Cantón Norte de Bogotá, se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, del Batallón Especial, Energético y Vial No 13 y del Grupo Gaula Cundinamarca.

El brigadier general, César Augusto Martínez Páez, comandante de la Décima Tercera Brigada, presidió la ceremonia, en la cual reiteró el compromiso institucional de seguir trabajando por la seguridad de Bogotá y Cundinamarca. Igualmente, le dio la bienvenida a los comandantes entrantes, a quienes les pidió el máximo de compromiso con el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2026.

Por su parte, los comandantes salientes: el coronel Óscar Reyes, el coronel Luís Fernando González, y el coronel, Juan Guillermo Villegas, agradecieron a Dios, a sus familias y a sus subalternos, el compromiso, la lealtad y la vocación total de servicio durante el tiempo que estuvieron al frente de sus unidades.

¿Quiénes son los nuevos comandantes?

A continuación, le dejamos la lista de los nuevos comandantes:

Coronel Rodrigo Herrán , nuevo comandante del Grupo de Caballería Mediano No 13 Tequendama.

, nuevo comandante del Grupo de Caballería Mediano No 13 Tequendama. Mayor Edwin Durango Romero , nuevo comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No 13.

, nuevo comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No 13. Mayor Iván Fernando Rojas, nuevo comandante del Grupo Gaula Cundinamarca.

