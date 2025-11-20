Entregaron el nuevo comando para la Brigada XIII del Ejército en Bogotá después de ocho años de obra. Foto: W Radio.

Bogotá

Tras ocho años de espera, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, hizo entrega del nuevo comando para la Brigada XIII del Ejército Nacional. Esta nueva infraestructura tuvo una inversión total de $39.052 millones.

“Esta obra tenía que estar lista en enero de 2024 y había un retraso debido a que no había recursos para terminarla. Por eso, ante el Concejo de Bogotá, se solicitó una adición presupuestal de más de 8 mil millones de pesos”, dijo Restrepo.

Por su parte, la Contraloría Distrital fue quien impulsó la culminación de esta obra que podría convertirse en un elefante blanco.

“Esto más que una obra es un logro colectivo que muestra que cuando hay articulación los resultados se ven y son resultados que transforman. Hay más de 39 mil millones de pesos de los bogotanos. Pese a que presentó enormes retos esta obra y fue objeto de prórrogas hoy es una realidad”, Camilo Andrés Quiroz, director Sector Seguridad de la Contraloría de Bogotá

Finalmente, el Ejército junto con la Alcaldía de Bogotá serán los encargados de dotar el edificio con todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

“Organizar y crear mecanismos de seguridad que permitan contrarrestar cualquier tipo de situación en Bogotá. Tener centralizado el mando de las operaciones para los ciudadanos. Vamos a ir en contra de los criminales que quieren desorganizar el buen vivir de los bogotanos”, general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército.