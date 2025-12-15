Al menos 20 muertos dejó el desborde de un río en el este de Bolivia

Zona afectada por el desbordamiento de un río en El Torno (Bolivia). FOTO: EFE/ Juan Carlos Torrejón

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas a causa del desborde del río Piraí, en el este de Bolivia, el fin de semana, según un nuevo balance oficial divulgado este lunes 15 de diciembre.

Un primer reporte suministrado el sábado 13 de diciembre, daba cuenta de tres fallecidos en El Torno, el municipio más afectado por la riada.

“Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos”, dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en las afueras de la ciudad de Santa Cruz.

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche.

Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio, según autoridades municipales.

El fin de semana el presidente Rodrigo Paz instaló un “gabinete de crisis”, integrado por ministerios y los altos mandos policiales y militares.

Advirtió que las lluvias persistirían y el país atravesaría un “momento muy complejo”.

“En estos primeros días de época de lluvia hemos batido todos los récords supuestos de los últimos 100 años”, advirtió el mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre.

