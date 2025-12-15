“El fascismo avanza, jamás daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi”: Petro tras elección de Kast

Tras la victoria de José Antonio Kast, quien será el nuevo presidente de Chile, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó y envió una alerta regional, en la que aseguró que, “por el sur y por el norte, vienen los vientos de la muerte”, en referencia al avance de sectores de derecha en América Latina.

En su pronunciamiento, Petro hizo un llamado directo a los “grancolombianos” a resistir políticamente y a mantenerse firmes. Por eso añadió: “vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

Petro también señaló que su mensaje sobre la derrota del progresismo en Chile fue bloqueado en la red social X, y expresó su expectativa de que ese contenido pueda ser recuperado. La declaración se dio luego de que el presidente argentino Javier Milei celebrara el triunfo de Kast con un mensaje en el que afirmó que “la izquierda retrocede” y “la libertad avanza”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, indicó.

