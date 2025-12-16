¿Cuál es el origen de Papá Noel? Su historia tiene casi 2,000 años

Papá Noel, también llamado Santa Claus, es uno de los ejes de la celebración de Navidad en el mundo al ser visto como la figura encargada de entregar los regalos a la gente tras el paso de la Nochebuena, dependiendo del comportamiento que se haya tenido durante todo el año.

Su origen viene de finales del Siglo III: es el caso de un hombre llamado San Nicolás de Mira, nacido en una ciudad llamada Patara, que estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. Nicolás fue conocido en sus alrededores por su generosidad, sobre todo hacia aquellos que más lo necesitaban, teniendo como soporte su abundante herencia.

Una historia muy famosa de él cuenta una ocasión en la que salvó a 3 hermanas pobres de caer en la prostitución al darles tres bolsas llenas de oro, siendo esta solo una de las acciones que le dieron la fama que tiene, la de un ser generoso y protector.

Evolución de San Nicolás

Según el Seminario Teológico de Virginia, la figura de San Nicolás fue cambiando a lo largo de los años, por ejemplo, en los Países Bajos se tenía un día especial para él, específicamente el 6 de diciembre. Allí, el Sinterklass comenzó a tomar comenzó a tomar una forma similar a lo que se conoce como Papá Noel hoy en día.

En el Siglo XVIII los inmigrantes neerlandeses llevaron su tradición a América, allí, Sinterklass comenzó a ser llamado Santa Claus, de ahí, los colonos estadounidenses asociaron la figura con el acto de darle juguetes a los niños en Navidad.

Papá Noel en su forma moderna tomó su fama con un poema en 1823 escrito por Clement Clarke Moore que tenía el nombre de “A Visit from St. Nicholas”, a veces también llamado “The Night Before Christmas”.

El poema relata a un Papá Noel viajando en un trineo llevado por renos y entrando en las chimeneas de las casas para dejarle regalos a los niños.

Con la historia dicha, algunas revistas como Harper’s Weekly contribuyeron al aspecto conocido de Papa Noel, un hombre mayor, con barba blanca, vestido de rojo y con un cinturón negro. Coca-Cola también aportó enormemente a la fama del personaje gracias a sus campañas publicitarias en los años 30.

