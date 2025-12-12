Tendencias

¿De dónde viene la tradición de hacer las novenas en Navidad? Tiene casi 400 años

Cada año, del 16 al 24 de diciembre millones de colombianos se reúnen en la noche para rezar las novenas de aguinaldos, pero la mayoría desconoce de dónde o de cuándo viene esta tradición.

Imagen de referencia de novena de aguinaldos. Foto: Getty Images.

Miguel Ángel González

Las novenas de aguinaldos son una costumbre social y religiosa muy conocida en Colombia que se hace en los 8 días previos al 25 de diciembre, todo esto con el fin de preparar “espiritualmente” la llegada de la Navidad y el nacimiento de Jesús.

Las novenas, como su nombre lo dice, son 9 días de cantos, rezos y reflexiones a las distintas figuras religiosas alrededor de Jesús, incluyéndolo. Estos días terminan en Nochebuena con las reuniones familiares y la famosa cena de Navidad.

Origen de la Novena

Según ProColombia, esta tradición viene de un Fraile Franciscano llamado Fray Fernando de Jesús Larrea, un ecuatoriano que a principios del Siglo XVIII escribió los textos originales de la novena por pedido de María Clemencia Caycedo Vélez, quién fundó el Colegio de la Enseñanza en Bogotá, el primero en darle clases a niñas y mujeres.

El manuscrito de Fray Fernando fue publicado por primera vez en 1743 en Bogotá, o Santafé de Bogotá, en el Virreinato de la Nueva Granada, donde se comenzó a difundir entre las comunidades ligadas al catolicismo.

Con el paso de las décadas, esta práctica comenzó a crecer en popularidad y a principios del Siglo XX, la monja Bertilda Samper Acosta, o cuyo nombre en el convento era ‘Madre Maria Ignacia’, revisó los textos de la novena y los amplió, añadiendo los gozos y reorganizando las oraciones diarias.

La versión de la Madre Maria Ignacia fue aprobada por la Iglesia y publicada en 1910, siendo la versión de la novena que se sigue rezando en Colombia en el 2025 y en los próximos años.

Más allá de la connotación religiosa, las novenas se lograron convertir en un pilar de la cultura colombiana en épocas decembrinas, pues para muchas familias la ocasión aparte de rezar significa compartir, ya sea con villancicos o compartiendo comidas como buñuelos, natilla o galletas.

