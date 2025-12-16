MinIgualdad e INNpulsa Colombia promueven emprendimientos de personas con discapacidad

Colombia

El país da un paso firme hacia una economía más justa y participativa. Con una inversión de $2.450 millones, el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la persona ministra, Juan Carlos Florián Silva, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de INNpulsa Colombia, lanzó una convocatoria nacional para fortalecer las unidades productivas o comerciales conformadas por personas con discapacidad y sus familias. La meta: transformar talento en autonomía económica y diversidad en motor de desarrollo.

El programa, denominado ‘Capacidad de Emprender Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas’, beneficiará hasta 160 iniciativas en varios departamentos y municipios del país como Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca y Buenaventura, Cauca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta, Casanare y Santander, que recibirán acompañamiento técnico especializado, capitalización en activos productivos por hasta $5 millones y formación integral durante ocho meses en áreas de gestión operativa, comercial, financiera y de liderazgo.

“Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad seguimos trabajando para que la inclusión productiva sea una realidad en todo el territorio nacional. Esta convocatoria reconoce el talento, la capacidad emprendedora y el liderazgo de las personas con discapacidad y sus familias, brindándoles herramientas concretas para fortalecer sus proyectos y construir autonomía económica”, aseguró Juan Carlos Florián Silva, persona ministra de Igualdad y Equidad.

El proceso está diseñado bajo un enfoque diferencial e inclusivo. Cada participante contará con los ajustes razonables necesarios, como intérpretes de lengua de señas, materiales en sistema de lectoescritura braille y plataformas digitales accesibles para garantizar una participación plena y efectiva. La iniciativa también contempla espacios de comercialización, ferias y ruedas de negocio que facilitarán el acceso a nuevos mercados y la visibilidad de las marcas participantes.

“Con el respaldo del Ministerio de Comercio, desde INNpulsa Colombia seguimos siendo el brazo ejecutor de las iniciativas de emprendimiento del Gobierno Nacional. Y esta importante alianza con MinIgualdad es otra evidencia de nuestro compromiso con la economía popular y con brindar oportunidades inclusivas y accesibles porque estamos convencidos del potencial productivo de todos los colombianos y colombianas en los territorios”, detalló Héctor Fuentes, Gerente General de INNpulsa Colombia.

¿Quiénes podrán acceder a esta iniciativa?

Podrán postularse las unidades productivas o comerciales conformadas por personas con discapacidad o sus familias que tengan al menos un año de funcionamiento verificable y estén registradas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), según la Resolución 1197 de 2024. Las inscripciones estarán abiertas a través del siguiente enlace https://n9.cl/1bl05 y podrán consultar los requisitos en los portales oficiales del Ministerio de Igualdad y Equidad (www.minigualdadyequidad.gov.co) y de INNpulsa Colombia (www.innpulsacolombia.com).

El programa priorizará el desarrollo en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca y Buenaventura, Cauca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta, Casanare y Santander, donde las brechas sociales y económicas requieren intervenciones sostenibles y con enfoque territorial.

Con esta iniciativa, el Ministerio reafirma su compromiso con un país sin barreras y con oportunidades para todas las personas, reconociendo en la diversidad una fuente de innovación, productividad y desarrollo humano.