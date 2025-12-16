Petro pide a Trump menos “soberbia” y poner una medalla “en el corazón” a fuerza pública colombiana

Desde la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro afirmó que gobernantes extranjeros, en especial el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberían respetar a Colombia y reconocer el trabajo de su fuerza pública, a la que calificó como una de las más expertas del mundo en la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a la violencia indiscriminada.

“Gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo, porque nadie sabe más de incautar sin matar gente, sin matar colombianos, que la fuerza pública de Colombia”, señaló el mandatario, al cuestionar lo que llamó la “soberbia” de sectores del poder internacional frente a la experiencia colombiana.

Petro sostuvo que Trump debería agradecer ese conocimiento y ese trabajo con un reconocimiento simbólico. “El señor Trump debería tener una menor soberbia para agradecer y poner una medalla en el corazón a la fuerza pública, que se lo merece, y no los insultos, la calumnia y la arbitrariedad”, afirmó.

En su intervención, Petro, además, criticó las estrategias de seguridad basadas en el uso desproporcionado de la fuerza, a las que atribuyó muertes de civiles inocentes. “Quienes están acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar terminan matando lancheros pobres y campesinos que no se merecen esa pena”, dijo, al recalcar que esas personas no son responsables del narcotráfico.

El presidente reiteró que Colombia tiene una experiencia única en la lucha contra el narcotráfico y la violencia armada, y que esa trayectoria debería ser reconocida y respetada por la comunidad internacional, en lugar de ser objeto de señalamientos o descalificaciones.

