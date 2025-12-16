Sicariato latino de bajo costo, una tendencia al alta en España

De acuerdo con las investigaciones, encargar una muerte en España cuesta hoy 1.700 Euros, mientras que hace una década costaba entre 40.000 y 50.000. El epicentro sigue siendo el litoral malagueño, aunque en Madrid, Canarias, Cataluña y la Costa Blanca y se documentan ejecuciones donde se repite el patrón: redes, en su mayoría, latinoamericanas, contactan con intermediarios locales y bandas asentadas y ofrecen encargos por cantidades inferiores a las tarifas clásicas de los cárteles.

Para los mandos policiales, este auge obedece a la flexibilidad que tienen los sicarios jóvenes para llegar, entrar, salir y transportarse al interior del país; llegan a España solo para matar y marcharse, huyen en patinetes eléctricos o bicicletas.

Para contratarles solo basta un intermediario, un contacto en Telegram y un joven dispuesto a viajar. Incluso, revelan los informes, la recepción del dinero es simple, ya que los abonos se hacen en pagos parciales de remesas que se envían por compañías globales de envío de dinero.

Dentro de las consecuencias de este incremento en la demanda de sicarios latinoamericanos de bajo coste, las autoridades alertan que estos pistoleros de paso tienen una logística mínima, no conocen a la víctima y no defienden ningún código; que son solo mano de obra que, por lo general, desarrolla una violencia menos profesional y más peligrosa donde, como ocurrió en el asesinato de Jonathan Josué Delgado Bordón, la persona abatida “no era el objetivo real del contrato”.

Escuche W Radio en vivo aquí: