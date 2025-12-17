Buscan a responsables de dejar material peligroso en Bogotá: encontraron jeringas y tubos de sangre

En la carrera 19 con calle 104, al norte de Bogotá, fueron encontrados tubos de sangre, jeringas y otros residuos peligrosos abandonados en el espacio público, una situación que representa un riesgo para la salud.

Ante la situación, las autoridades de Bogotá realizaron la limpieza del punto y, con el acompañamiento de la Policia Bogotá se adelanta la verificación para identificar y sancionar a los responsables.

“Esto es inaudito e inadmisible, los equipos de @Bogota atendieron la situación pero es necesario hacer un llamado para que este tipo de cosas no sucedan. El riesgo de estas acción es enorme y procederemos a explorar las acciones legales pertinentes”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Cabe recordar que, estos residuos deben tener una disposición especial, por eso quien haga uso de ellos, deben contratar operadores especializados y autorizados para su manejo y disposición final.

