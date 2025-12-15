TransMilenio ya tiene identificada a revendedora de pasajes en el centro de Bogotá

Recientemente, se hizo viral un video en el que se ve a una mujer en el centro de Bogotá vendiendo pasajes de TransMilenio de manera ilegal y dejando entrar al sistema a varias personas sin pagar.

Ante los hechos, TransMilenio rechazó esta práctica irregular que “pone en riesgo a los usuarios, al no contar con una validación oficial en el Sistema”.

Además, confirmaron que la mujer es reincidente en este delito y está identificada: “En esta estación, la mujer del video está plenamente identificada y se le han realizado dos intervenciones con incautación de dos tarjetas y un traslado a CTP (Centro de Traslado por Protección)”.

Aseguraron que, específicamente en la estación Sans Façon, este año se han realizado 5 intervenciones, con 18 tarjetas incautadas, 6 infractores, 7 comparendos y 4 traslados a CPT.

Finalmente, según cifras del Sistema, en lo corrido de 2025 se han incautado más de 5.300 tarjetas usadas de manera irregular mediante el fenómeno de la elusión. Además, las autoridades han aplicado más de 320 medidas correctivas a las personas que se dedican a esa actividad.

