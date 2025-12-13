TransMilenio tendrá ruta navideña en diciembre: Conozca los horarios y estaciones que recorrerá
El sistema de transporte masivo habilitará dos servicios especiales desde el 13 de diciembre para facilitar el acceso a zonas navideñas.
La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha el Plan Integral de Navidad 2025, una estrategia diseñada para optimizar la seguridad, la convivencia y, crucialmente, la gestión de la movilidad durante la temporada decembrina.
En este marco, TransMilenio S.A. anunció la activación de dos rutas especiales cuyo propósito es facilitar los desplazamientos de la ciudadanía hacia los principales centros de actividad cultural, comercial y recreativa de la capital.
El sistema de transporte masivo busca atender el aumento considerable en la demanda de viajes que caracteriza la época festiva, ofreciendo un servicio fortalecido y coordinado.
Ruta Troncal Principal: M09–H09
La principal novedad es la Ruta Navideña Troncal M09–H09, que estará operativa desde el 13 hasta el 24 de diciembre del presente año. Este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, funcionando a partir de las 6:00 p.m. y hasta el final de la operación del sistema en esas fechas.
Esta ruta troncal realizará paradas en los siguientes puntos estratégicos:
- Parque
- Biblioteca
- Calle 40 Sur
- San Victorino
- Las Nieves
- San Diego
- Museo Nacional
Además de esta ruta especial, se ha dispuesto un refuerzo operacional en el servicio troncal A60–F60.
Adicionalmente, se activará la Ruta zonal A024, también denominada “Ruta Navideña”. Este servicio está diseñado para conectar dos espacios históricos de gran afluencia: la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría.
Las fechas y horarios de operación para la Ruta zonal A024 son específicos:
- Fechas de funcionamiento: Del 13 al 23 de diciembre.
- Horario (Lunes a Sábado): Desde las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m..
- Horario (Domingos y Festivos): Desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m..
La implementación de estas rutas está acompañada por un plan integral de refuerzo operativo, pedagógico y de control en portales y estaciones donde se prevé una mayor concentración de usuarios. Para garantizar la fluidez y seguridad, más de 1100 personas estarán participando en el plan.
Las estaciones priorizadas para este refuerzo incluyen, entre otras:
- Avenida Jiménez
- Museo del Oro
- Museo Nacional
- San Victorino
- Flores - Área Andina
- Calle 76
- Calle 100
El personal desplegado incluye Gestores de Convivencia, Anfitriones de TransMilenio, el Equipo Táctico de Emergencias, la Policía del Comando de Transporte Masivo y guardas de seguridad privada. Este equipo intensificará las actividades de prevención con campañas de autocuidado y recordatorios sobre la prohibición de transportar pólvora dentro del sistema.
Finalmente, TransMilenio recomienda a los usuarios planear sus viajes con anticipación, recargar y personalizar la tarjeta tullave en puntos autorizados, y utilizar de forma adecuada las rutas de evacuación.
