Refuerzan la seguridad en TransMilenio: llegan nuevas camionetas de la Policía
La inversión de estos vehículos fue de 1.200 millones de pesos.
Bogotá
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, anunció la entrega de un nuevo parque automotor compuesto por cinco camionetas Nissan tipo pick-up destinadas al Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La inversión, cercana a los 1.200 millones de pesos, busca fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de reacción de los equipos policiales encargados de garantizar la seguridad y la convivencia dentro del Sistema de transporte masivo de la ciudad.
“Durante estos 26 años de articulación, la alianza entre TransMilenio y la Policía Nacional ha generado resultados concretos en la prevención del delito, el control de la evasión, la contención del hurto, la atención de casos de violencia basada en género y la protección de poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, migrantes, niñas, niños y adolescentes”, dijo Natalia Tinjacá, directora Técnica de Seguridad de TransMilenio.
Sumado a esta entrega, TransMilenio también ha puesto a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá: motocicletas, chalecos blindados, cascos, impermeables, equipos de cómputo y paquetes ofimáticos, entre otros elementos, que fortalecen los procesos de investigación, judicialización y despliegue en terreno.
