Refuerzan la seguridad en TransMilenio: llegan nuevas camionetas de la Policía

Bogotá

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, anunció la entrega de un nuevo parque automotor compuesto por cinco camionetas Nissan tipo pick-up destinadas al Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La inversión, cercana a los 1.200 millones de pesos, busca fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de reacción de los equipos policiales encargados de garantizar la seguridad y la convivencia dentro del Sistema de transporte masivo de la ciudad.

“Durante estos 26 años de articulación, la alianza entre TransMilenio y la Policía Nacional ha generado resultados concretos en la prevención del delito, el control de la evasión, la contención del hurto, la atención de casos de violencia basada en género y la protección de poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, migrantes, niñas, niños y adolescentes”, dijo Natalia Tinjacá, directora Técnica de Seguridad de TransMilenio.

Sumado a esta entrega, TransMilenio también ha puesto a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá: motocicletas, chalecos blindados, cascos, impermeables, equipos de cómputo y paquetes ofimáticos, entre otros elementos, que fortalecen los procesos de investigación, judicialización y despliegue en terreno.

