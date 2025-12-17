Estos son los bienes del Tren de Aragua en Bogotá: bares y hoteles son fachadas de los delincuentes

Tras varios meses de investigación, las autoridades en Bogotá lograron la extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados al accionar criminal del ‘Tren de Aragua’.

En total, se lograron afectar seis bienes inmuebles, dos sociedades comerciales y una matrícula mercantil entre los que se encuentran un hotel y clubes nocturnos que funcionaban bajo la fachada de sindicatos, ubicados en Bosa y Kennedy.

Estos lugares tienen un avalúo comercial de 8.100 millones de pesos, los cuales eran utilizados por esta estructura criminal para la venta de estupefacientes, comercialización de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego y planeación y materialización de cobros extorsivos.

Según lo informado, las investigaciones “permitieron establecer que la adquisición de los bienes se realizaba mediante dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilegales, con el fin de lavar activos y sostener la expansión criminal del ‘Tren de Aragua’”.

Entre los inmuebles se encuentra el Hotel Los Potrillos, identificado como lugar donde, en el año 2023, se habrían cometido retenciones y torturas a víctimas de extorsión.

“Este predio está asociado con alias ‘Mizon’, cabecilla del grupo delincuencial conocido en el mundo del crimen como ‘Los Maracuchos’ y enlace directo con el ‘Tren de Aragua’”, informaron las autoridades.

También, fue capturado mediante orden judicial alias ‘Luis Maracucho’, cabecilla de zona de la localidad de Chapinero de la Estructura Transnacional Multicrimen ‘Tren de Aragua’. Este hombre habría asumido el rol de cabecilla después de la captura de alias ‘Jhonatican’, quien sería el encargado de liderar la distribución y venta de droga en el Parque Los Hippies y demás barrios de esta localidad.

Además, ordenaría utilizar fachadas de domiciliarios en motocicletas, para el transporte y comercialización de las sustancias alucinógenas.

Así mismo, coordinaría la ejecución de extorsiones en diferentes establecimientos abiertos al público y estaría vinculado en el homicidio de dos personas en febrero y agosto del presente año en Los Barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.

