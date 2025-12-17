Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a Centros de Protección. Foto: suministrada.

Bogotá

En las últimas horas, la Policía de Bogotá trasladó a Centros Transitorios de Protección a seis personas que fueron sorprendidas revendiendo pasajes de TransMilenio en la estación Las Nieves, en el centro de la ciudad.

A los seis individuos se les aplicaron las medidas correctivas correspondientes y fueron puestos a disposición de las autoridades en los Centros Transitorios de Protección, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

La identificación de estos revendedores se da en el marco de una investigación que vienen adelantando las autoridades en contra de una estructura criminal que opera en el centro de la ciudad con la reventa de pasajes.

Lea más: TransMilenio ya tiene identificada a revendedora de pasajes en el centro de Bogotá

“Estos traslados son el resultado de un trabajo sostenido y focalizado contra la venta ilegal de pasajes. En 2025 hemos actuado con firmeza, identificando a los revendedores y aplicando las sanciones que permite la ley y vamos a seguir intensificando los controles en toda la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con la información de las autoridades, con corte al 15 de diciembre, se han realizado 133 intervenciones, logrando la incautación de 5.967 tarjetas TuLlave utilizadas para la reventa irregular de pasajes.

Además, se ha logrado la identificación plena de 177 revendedores, a quienes se les han impuesto 379 comparendos, además del traslado de 45 personas a Centros Transitorios de Protección.

Puede leer: TransMilenio tendrá ruta navideña en diciembre: Conozca los horarios y estaciones que recorrerá

Según el monitoreo de las autoridades, la venta irregular de pasajes se concentra principalmente en sectores del suroccidente y del centro de la ciudad, con mayor incidencia en localidades como: Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Los Mártires.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

Sumado a esto, y de acuerdo con los reportes de la Subgerencia Económica de TransMilenio, la afectación económica al Sistema por la venta ilegal de pasajes asciende en lo corrido de 2025 a 417 millones de pesos.

Escuche W Radio en vivo: