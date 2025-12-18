“Fueron fallas mecánicas, no un atentado terrorista”: Policía por vehículo incinerado en Córdoba

Comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, en rueda de prensa. Foto: La W.

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, confirmó que un vehículo se incendió en el municipio de La Apartada tras presentar fallas mecánicas que lo hicieron chocar con otro vehículo. El hecho registrado en la noche del 17 de diciembre dejó una persona herida.

“Un vehículo articulado tipo tractocamión ingresando al casco urbano de La Apartada presenta una falla mecánica y esto genera que colisione con otro vehículo articulado que venía en carril contrario; esto ocasiona la conflagración”, dijo el uniformado.

Asimismo, puntualizó que “se pudo corroborar que fueron fallas mecánicas que se presentaron y no como se viene manifestando que, al parecer, habría sido un atentado terrorista”.

Por otro lado, el uniformado se refirió a la aparición de grafitis alusivos al ELN en el municipio de Tierralta, sur de Córdoba. En ese sentido, insistió en que en el departamento no habría presencia de esta organización al margen de la ley.

“De acuerdo con labores de inteligencia, lo que están buscando es un pánico colectivo, están buscando generar noticia para aumentar aún más las cosas. En Córdoba no se ha presentado ninguna situación, lógicamente no podemos descartar y por eso estamos trabajando con la Policía, el Ejército y nuestra Armada en la parte norte del departamento para evitar que se pueda presentar algún hecho delictivo”, concluyó.

Las declaraciones las entregó el uniformado tras el paro armado que promovió el ELN en varias zonas del país, dejando como saldo más de 50 acciones terroristas.