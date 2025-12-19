Día D para que el Gobierno de Trump publique el expediente Epstein

Donald Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de publicar el archivo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. De vuelta en la Casa Blanca, exhortó a su base a pasar página, pero este viernes, acorralado por el Congreso, debe finalmente cumplir su compromiso.

Tras haberse resistido a acatar la medida hasta el último plazo previsto por la ley, se supone que el gobierno del mandatario republicano publicará a lo largo del día los documentos que tiene de este caso, que sacude a Estados Unidos desde hace muchos años.

“Esperamos que el gobierno cumpla”, declaró Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien advirtió que en caso contrario habrá “una fuerte reacción” también de los republicanos.

Para el público y las víctimas, la publicación de todo el expediente constituye la mejor ocasión para arrojar luz sobre el escándalo.

Epstein, un financista neoyorquino condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump, que regresó al poder en enero, tomó por sorpresa a sus partidarios al instarlos a olvidar el asunto, que califica de “farsa” magnificada por la oposición demócrata.

Sin embargo, el presidente estadounidense no pudo impedir que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, y tuvo que promulgarla el 19 de noviembre.

La norma da un plazo de 30 días para acatarla, que se cumplen este viernes.

