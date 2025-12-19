Estados Unidos sancionó a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de corrupción

Estados Unidos anunció este viernes 19 de diciembre, nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

Entre los familiares de Malpica Flores se cuentan su madre (y hermana de la primera dama), Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba; y su hermana, Iriamni Malpica Flores.

También su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.

En total, EE.UU. sancionó a siete individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en “transacciones corruptas” dentro del Gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos, según indicó la OFAC en un comunicado.

Esta medida prohíbe a individuos o empresas en EE.UU. hacer transacciones con las personas sancionadas, además de que congela los activos o propiedades que puedan tener en el país norteamericano.

Washington ha intensificado esta semana sus acciones en oposición al Gobierno de Maduro, al que califica de “narcodictadura”. Este martes, Trump ordenó la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por EE.UU., una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Esta decisión se suma a la creciente presencia militar de EE.UU. en el Caribe, incluyendo el bombardeo de más de 30 supuestas narcolanchas que salen de Venezuela o Colombia y que han dejado más de 100 muertos.

