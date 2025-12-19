Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco aún no están en poder del Inpec
Se espera que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá legalice las capturas de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco aún no están a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así lo confirmó el director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez.
También explicó que las boletas de prisión o encarcelamiento no han sido expedidas.
“Tan pronto salgan las boletas, donde el juez determine el centro de reclusión, se determinará el lugar en el que permanecerán”, dijo.
El director del Inpec recordó que la ley establece que, por el fuero constitucional, deben ser recluidos en un lugar especial para funcionarios públicos.
Recordó que “hay un pabellón del ERE (Establecimiento de Reclusión Especial) ubicado en La Picota, donde, por razones de seguridad, podrían ser trasladados”.
Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y Velasco en la cárcel de Villahermosa en Cali, Valle del Cauca.
