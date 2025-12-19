Actualidad

Maduro aseguró que ha recibido mensajes “importantes” desde Colombia

El presidente Nicolás Maduro reiteró su mensaje para que los militares y el pueblo colombiano se unan para, según dijo, defenderse de una posible agresión por parte de Estados Unidos.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Jesus Vargas/Getty Images

Gabriela González

Este jueves, 18 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su mensaje al pueblo y militares colombianos a “unirse en un solo ejército” en momentos de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

“Venezuela y Colombia somos hermanas siamesas (…) he recibido mensajes que ustedes ni se imaginan porque les hice un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército”, dijo Maduro.

En ese sentido, agregó que “si un día nuestra hermana Colombia fuera agredida, aquí estaría sin dubitación (…) la patria venezolana en una sola defendiendo a Colombia.

Según Maduro, “en territorio colombiano hay oídos atentos, corazones que laten y me han mandado mensajes de compromiso muy importantes”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad