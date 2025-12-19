Maduro aseguró que ha recibido mensajes “importantes” desde Colombia

Este jueves, 18 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su mensaje al pueblo y militares colombianos a “unirse en un solo ejército” en momentos de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

“Venezuela y Colombia somos hermanas siamesas (…) he recibido mensajes que ustedes ni se imaginan porque les hice un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército”, dijo Maduro.

En ese sentido, agregó que “si un día nuestra hermana Colombia fuera agredida, aquí estaría sin dubitación (…) la patria venezolana en una sola defendiendo a Colombia”.

Según Maduro, “en territorio colombiano hay oídos atentos, corazones que laten y me han mandado mensajes de compromiso muy importantes”.

