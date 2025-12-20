Actualidad

Matrículas en instituciones técnicas y tecnológicas públicas crecieron en un 37%

La mayor expansión se registró en la Región Caribe y el Eje Cafetero.

Woman student study, writing and reading education book for an exam or test at school, college or university. Academic girl studying and learning for knowledge while at a table with notes on paper / Sean Anthony Eddy

Entre el periodo académico 2023 y 2025, las 30 instituciones que conforman la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU) reportaron un incremento de matrícula en pregrado.

El número de estudiantes pasó de 156.047 a 213.977, lo que representa un aumento del 37,1%, lo que implica la incorporación de 57.930 nuevos estudiantes.

Además, se logró expandir su presencia territorial de manera significativa. En solo dos años y medio, pasó de tener presencia en 108 municipios a 570, lo que significa un crecimiento del 427,8%. Esta expansión permitió que más estudiantes de diferentes regiones del país accedieran a la educación superior pública, especialmente en las áreas más alejadas y de difícil acceso.

Por regiones, la mayor expansión se registró en la Región Caribe, con un aumento del 117,8% en la matrícula total, seguida por el Eje Cafetero con un crecimiento del 30,4%. En el Pacífico, la matrícula aumentó un 34,8%, mientras que en el Centro Oriente se registró un incremento del 24,6%.

