¡Bucaramanga está de cumpleaños! La ciudad bonita cumple 403 años

Bucaramanga

La ciudad de Bucaramanga está cumpliendo años este lunes 22 de diciembre, celebra 403 años de fundación por el presbítero Miguel de Trujillo y el capitán Andrés Páez de Sotomayor. A pesar de que la celebración inició desde el pasado 20 de diciembre, desde el instituto municipal de cultura y turismo se tienen previstas diferentes actividades.

“El punto de encuentro será a las 5 de la tarde en el clavijero, este monumento que hace parte de los bienes de interés cultural de la ciudad, donde tendremos nuestros estudiantes de la escuela municipal de artes y oficios, un espectáculo sin precedentes", indicó Laura Patiño, directora del IMCT.

Además, dijo Patiño que en este evento también se realizarán las finales de varios programas lectura, escritura y oralidad y el concurso Jorge Valderrama. “Será un acto protocolario en un parque donde nuestro alcalde Cristian Portilla hoy quiere devolverle el sentido a estos espacios, como puntos de encuentro libres de contaminación para todas las familias”.

Desde la alcaldía de Bucaramanga hicieron también un llamado a propios y visitantes para que participen en las actividades que se tienen previstas para esta celebración.