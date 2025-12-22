Masglo retira del mercado esmaltes semipermanentes con ingrediente prohibido por la CAN

Máquina para el secado de manos y al lado el logo de Masglo (Foto vía Getty Images y COLPRENSA)

La reconocida empresa de esmaltes Masglo anunció que, tras la orden Comunidad Andina de prohibir el uso del ingrediente TrimethylbenzoylDiphenylphosphine Oxide (TPO) en productos cosméticos dentro de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, retiró del mercado los esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV que incluyen este ingrediente.

“Masglo activó el plan para retirar del mercado los esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV que incluyen este ingrediente, según el procedimiento interno establecido conforme a las normas vigentes Buenas Prácticas de Manufactura BPM Cosmética, dando así estricto cumplimiento a la Resolución N° 2548. Este proceso será acompañado de lineamientos técnicos claros y comunicación directa con nuestros aliados comerciales para asegurar una ejecución eficiente, segura y responsable,” explicó en un comunicado.

La compañía también señaló que, desde el 17 de diciembre, suspendió la distribución de todos los esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV que contengan TPO en su formulación.

Eso sí, la empresa resaltó que, a hoy, toda la producción local de Masglo es libre de TPO: “Desde el momento en que la Unión Europea prohibió el uso del TPO en productos cosméticos, el 1 de septiembre de 2025 la empresa implementó un plan de producción libre de TPO en esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV, en línea con el resto de los productos de la marca sin este componente, incluyendo las líneas Masglo Tradicional, Masglo Gel Evolution y Masglo Clinical”, explicó.

Estas decisiones, recordemos, se dan porque la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) consideró necesario aplicar medidas precautorias adoptando lo establecido por las autoridades europeas en el Reglamento 2025/877 y en el Anexo II del Reglamento 1223/2209 que prohibieron el uso de este ingrediente, utilizado comúnmente en la fabricación de esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV, con aplicación a partir de Septiembre de 2025.

