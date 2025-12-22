Putin destacó que no sólo Rusia sino todos los aliados de la CEI apoyan orden multipolar

El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó hoy que no sólo Rusia, sino todos los países que integran la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) apoyan la formación de un nuevo mundo multipolar.

“Todos los países de la CEI abogan unánimemente por la formación de un orden mundial más justo sobre la base de los principios del derecho internacional universalmente aceptados con el rol central de la ONU”, dijo Putin al comienzo de la cumbre informal del grupo en la Sala de San Jorge del museo del Hermitage de San Petersburgo.

Subrayó la importancia de que los nueve países que integran el bloque mantengan posturas “cercanas o coincidentes” en los “principales problemas regionales y globales”.

Putin resaltó también la cooperación entre estos países en la lucha contra el terrorismo, el extremismo, el crimen organizado y el narcotráfico.

Al respecto, aludió a los programas existentes en el marco de la CEI como el antiterrorista vigente hasta 2028 y de defensa de las fronteras del bloque hasta 2030.

El gran ausente a la cumbre informal es el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, decisión que Bakú justificó por la apretada agenda del mandatario.

La Presidencia azerbaiyana recordó este lunes que Aliyev sí participó en octubre de este año en el Consejo de jefes de Estado de la CEI celebrado en Dusambé, la capital de Tayikistán, donde se reunió con Putin.

Aliyev no viaja a Rusia desde el escándalo provocado por el derribo hace un año a manos de defensas antiaéreas rusas del avión de la compañía azerbaiyana Azal que volaba de Bakú a la ciudad rusa de Grozni, siniestro que le costó la vida a 39 pasajeros.

Según el Kremlin, Putin se reunirá hoy con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien decidió congelar la participación de su país en la alianza militar postsoviética tras criticar a Moscú por su inacción en sus enfrentamientos militares con Azerbaiyán.

Además de Ucrania y Georgia, que abandonaron definitivamente la CEI, Moldavia también ha suspendido su participación debido a la campaña militar rusa en el país vecino

