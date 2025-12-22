Recicladores en Bogotá bloquean la Autopista Norte con calle 100

Bogotá

Este lunes, 22 de diciembre, decenas de recicladores salieron a las calles del norte de Bogotá para exigir garantías frente a su labor.

Según informó TransMilenio, las rutas troncales presentan problemas para su movilización hacia el sur y también hay varias rutas de TransMizonal afectadas: 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151 ñ, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y Z8.

Ante la manifestación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero aseguró que se han dado todas las garantías para que los recicladores hagan su labor, pero se deben hacer controles para que la separación de residuos se haga de la manera adecuada.

“Con la comunidad recicladora hemos tenido diálogo permanente, hemos buscado salidas siempre y lo seguiremos haciendo. Hay muchos que hacen las cosas bien y con quienes hacemos equipo”, dijo Quintero.

Y agregó, “la dinámica de separación de residuos en andenes o calles propicia en muchos casos regueros de basura y por eso aplicaremos la ley legítimamente para mejorar estas prácticas. La ciudadanía exige más orden en el espacio público y todos los actores debemos poner de nuestra parte. La corresponsabilidad se vuelve central en una ciudad que debe y ha demostrado que puede organizarse mejor”.

Por último, Quintero rechazó los bloqueos para presionar el diálogo y aseguró que se han abierto mesas de conversación y “ seguimos proponiéndoles continuar con una mesa de trabajo durante esta semana”.