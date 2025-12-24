Hay ciclovía este 25 de diciembre en Bogotá: Horario y rutas confirmadas por IDRD

La capital de Colombia, reconocida como una de las referentes mundiales en el uso de la bicicleta, no detendrá su actividad física durante las festividades navideñas. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que este 25 de diciembre los ciudadanos podrán disfrutar de la tradicional ciclovía.

Con más de 50 años de historia, este sistema permite que hasta 1,5 millones de personas se muevan por las vías principales de la ciudad cada festivo.

Horarios y rutas disponibles

Para el próximo lunes festivo, el servicio mantendrá su horario estelar, funcionando desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.. Los usuarios contarán con un total de 138,24 kilómetros de recorrido interconectados por diversos corredores que atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente.

Entre las rutas principales habilitadas destacan la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima, la Calle 26 y la Carrera 15, permitiendo la conexión entre localidades como Usaquén, Suba, Kennedy y Teusaquillo.

La ciclovía en el sur de la capital está en zonas como Bosa con conexión a Soacha, Yomasa, la calle 17 Sur y la calle 39 Sur, la carrera 25 con la calle 44 Sur, además de la ciclorruta Porvenir y la avenida Guayacanes.

Puntos de actividad y pedagogía

El IDRD ha dispuesto una serie de puntos estratégicos para enriquecer la experiencia de los ciclistas, patinadores y peatones

La Secretaría de Salud instalará puntos de “Cuídate, sé feliz”, donde los asistentes podrán realizarse chequeos básicos y recibir orientaciones de autocuidado.

Para garantizar una jornada tranquila, se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones de los Guardianes de la Ciclovía, quienes estarán presentes para orientar y regular el paso en intersecciones. Es fundamental respetar las normas de comportamiento vial y estar atentos a las pertenencias personales.

El IDRD advierte que su personal nunca solicitará que el usuario se aleje a lugares solitarios ni pedirá la entrega de la bicicleta bajo ningún pretexto.

En caso de identificar situaciones sospechosas, se invita a contactar a los funcionarios debidamente uniformados. También invita a los ciudadanos a apropiarse de este entorno seguro y sostenible, recordando que cualquier reporte o sugerencia puede canalizarse mediante la plataforma Bogotá te Escucha.

