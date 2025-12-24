Israel acusó a Hamás de violar la tregua y advierte de que “responderá en consecuencia”

Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que “Israel responderá en consecuencia”.

“La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel”, recoge la nota oficial.

“Israel responderá en consecuencia”, advierte el comunicado.

El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamás debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que “incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización”.

Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado de que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operación “para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas”.

Como resultado, un oficial de combate sufrió “heridas leves” y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.

La segunda fase del acuerdo en Gaza, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a países mediadores, recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás (queda aún un último cuerpo) y de los detenidos palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, que ha aumentado pese a que continúan las restricciones.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a los palestinos que consideran se acercan demasiado a la denominada ‘línea amarilla’.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1.200 personas.

