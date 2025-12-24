Pipe Córdoba pide al Partido Conservador reconsiderar su decisión que no ir a consultas

El excontralor Carlos Felipe Córdoba, uno de los cinco precandidatos presidenciales del Partido Conservador, pidió este martes a la colectividad que reconsidere su decisión de haberse bajado de las consultas presidenciales intrapartidistas previstas para el 8 de marzo.

Esto, luego de que el lunes que pasó, el 22 de diciembre, se venciera el plazo para que partidos y movimientos políticos manifestaran su intención de no ir a esos procesos.

Precisamente, el partido decidió desde la semana pasada no participar en ningún escenario de consulta de cara a las presidenciales de 2026, pese a que inicialmente había expresado sí acudir a las urnas en marzo.

Según Córdoba, “la decisión aleja al partido del momento que vive Colombia y de lo que hoy están reclamando los ciudadanos (…) cerrar los caminos de participación, especialmente cuando se trata de una consulta para elegir candidato de unidad, no fortalece al partido ni a la democracia. La debilita”, dijo.

Es de recordar que el llamado de Córdoba llega en medio de las tensiones internas, incluso, luego de que el excontralor perdiera algunas de sus opciones de ser elegido como candidato único.

Y es que el pasado 16 de diciembre el senador Efraín Cepeda regresó a la presidencia de la colectividad, por votación del Directorio Nacional. Mientras tanto, también se confirmó que se negó una proposición de Córdoba para elegir al candidato único por el mecanismo del consenso.