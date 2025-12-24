Se expidió el decreto en Bucaramanga que prohíbe el consumo de drogas en parques de la ciudad

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, desde campaña había anunciado que su primer decreto iba a ser prohibir el consumo de drogas en parques y espacios públicos de la ciudad y, en las últimas horas, expidió el decreto 0907 con el que pone límites en estas zonas de la capital de Santander.

“El presente Decreto tiene como objeto determinar horario de restricción del consumo, distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas, inclusive la dosis personal, ubicados dentro del área que rodea los centros educativos, centros deportivos, parques y zonas históricas", indica el decreto 0907.

Además, indican que la restricción se aplica en los 60 metros de perímetro de las zonas establecidas como protegidas de drogas. Además, no se permitirá la venta y expendio de estas sustancias psicoactivas.

Enfatizan en el decreto que el consumo de la dosis mínima en el horario de 4:30 a. m. hasta las 11:30 p. m., “acorde con las consideraciones expuestas en el presente Decreto y en cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de segunda instancia de fecha 18 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad bajo radicado No. 680013333015-2024- 00174-01”.