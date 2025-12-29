Internacional

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras su reunión con Zelenski

La llamada tuvo lugar apenas un día después de la reunión entre Trump y Zelenski en Washington.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin y Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Contributor/Getty Images/ Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes 29 de diciembre, una llamada “positiva” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, un día después de reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo...

