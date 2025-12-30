Aumenta cifra de quemados por manipulación indebida de pólvora en Córdoba: van más de 30 casos

Montería

Sigue aumentando la cifra de quemados por manipulación indebida de pólvora en Córdoba. Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el departamento tendría un registro de 34 casos frente a 33 que se reportaron para la misma época en 2024.

De los 34 casos, seis se han reportado en menores de edad y 28 en mayores de 18 años. Quince de los afectados se encontraban bajo los efectos del alcohol, según el informe.

Le puede interesar en La W: Accidentes de tránsito han dejado más de 300 personas muertas en Córdoba

Los municipios con reportes son los siguientes: Montería (13), Montelíbano (5), Lorica (4), Ayapel (3), Pueblo Nuevo (2), San Bernardo del Viento (2), Cereté (1), Chinú (1), Planeta Rica (1), San Carlos (1) y Tierralta (1).

“Desde la Gobernación de Córdoba se han venido realizando acciones de pedagogía sobre los riegos de la manipulación de pólvora con el fin de prevenir la ocurrencia de estos eventos que afectan la salud”, señaló la administración departamental.

“La pólvora puede causar quemaduras, amputaciones y daños irreversibles, de allí la importancia de mantenerse lejos de estos artefactos, pues los afectados también pueden ser personas observadoras”, concluyó.

Las autoridades informaron que los controles se intensificarán en el departamento, teniendo en cuenta que se acerca el 31 de diciembre.